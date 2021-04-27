В Україні продовжать впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи в судах

Деталі

Основною метою прийняття законопроекту є забезпечення початку функціонування окремих модулів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та поетапне впровадження ЄСІТС.

Законопроектом передбачається внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та Закону України “Про Вищу раду правосуддя”.

Передбачається, що створення та забезпечення функціонування ЄСІТС здійснюється поетапно.

Передбачається, що судове засідання фіксуватиметься за допомогою відео-звуко-записувального технічного засобу, а судові рішення викладатимуться в електронній формі.

Також підвищується роль Вищої ради правосуддя в процесах запровадження ЄСІТС.

Що було раніше

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради як невідкладний законопроект, що дасть змогу запровадити електронну систему взаємодії між учасниками кримінального процесу.