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"Суд у смартфоні": закон набув чинності

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Закон № 1416-IX щодо поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), яку вже прозвали "судом у смартфоні", набуває чинності у середу, 26 травня. Його напередодні було опубліковано у парламентській газеті "Голос України", передає УНН.

"Суд у смартфоні": закон набув чинності

Деталі

Закон передбачає поетапне впровадження функціонування ЄСІТС у зв’язку з ухваленням рішення про відтермінування початку функціонування всієї системи ЄСІТС.

Закон, зокрема, унормовує застосування в судах підсистеми "Електронний суд", завдяки якій буде налагоджений дистанційний обмін документами і громадяни зможуть дистанційно звернутися до суду.

Також передбачається, що учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного підпису згідно з вимогами положення про ЄСІТС та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Визначаються законом і особливості розподілу судових справ, порядок публікації оголошень на веб-порталі судової влади України, фіксування судового засідання за допомогою відео- та (або) звукозаписувального засобу, питання оприлюднення судових рішень в електронній формі з використанням ЄСІТС.

Законом визначено, що підсистеми (модулі) ЄСІТС починають функціонувати через 30 днів з дня опублікування Вищою радою правосуддя (ВРП) відповідного оголошення. Положення про ЄСІТС, як і щодо окремих її підсистем, розробляються Державною судовою адміністрацією України спільно з ВРП та затверджуватимуться Вищою радою правосуддя після консультацій з Радою суддів України.

Додамо

Парламент ухвалив цей закон у квітні.

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