Суд в Москве оставил в силе заочный арест украинского пранкера Вольнова
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Московский городской суд в понедельник признал законным заочный арест пранкера, гражданина Украины Никиту Кувикова, который распространял в интернете ложные сведения о количестве погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
“Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения”, — говорится в решении суда.
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Как сообщал УНН, в конце марта Басманный суд Москвы заочно арестовал пранкера, он объявлен в международный розыск.
Ранее в отношении пранкера, известного в интернете под псевдонимом Евгений Вольнов, возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ (“Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”).
Напомним, 25 марта в четырехэтажном торговом центре “Зимняя вишня” в Кемерове произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети.