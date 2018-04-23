Суд в Москве оставил в силе заочный арест украинского пранкера Вольнова

“Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения”, — говорится в решении суда.

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Как сообщал УНН, в конце марта Басманный суд Москвы заочно арестовал пранкера, он объявлен в международный розыск.

Ранее в отношении пранкера, известного в интернете под псевдонимом Евгений Вольнов, возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ (“Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”).

Напомним, 25 марта в четырехэтажном торговом центре “Зимняя вишня” в Кемерове произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети.