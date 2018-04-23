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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20052 перегляди

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Суд у Москві залишив у силі заочний арешт українського пранкера Вольнова

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Московський міський суд у понеділок визнав законним заочний арешт пранкера, громадянина України Микиту Кувікова, який поширював в інтернеті неправдиві відомості про кількість загиблих під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

Суд у Москві залишив у силі заочний арешт українського пранкера Вольнова

"Постанову Басманного суду Москви залишити без зміни, апеляційну скаргу адвоката - без задоволення", - йдеться в рішенні суду.

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Як повідомляв УНН, наприкінці березня Басманний суд Москви заочно заарештував пранкера, він оголошений в міжнародний розшук.

Раніше стосовно пранкера, відомого в інтернеті під псевдонімом Євген Вольнов, відкрили кримінальну справу за статтею 282 КК РФ ("Підбурювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності").

Нагадаємо, 25 березня в чотириповерховому торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові сталася пожежа. Загинули 64 людини, зокрема діти.

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