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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд в Москве сегодня продолжит рассмотрение дела Сущенко

Киев • УНН

 • 11217 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Московский суд в понедельник продолжит рассмотрение дела задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в Тwitter, передает УНН.

Суд в Москве сегодня продолжит рассмотрение дела Сущенко

“Сегодня продолжится суд по делу моего подзащитного, украинского журналиста Романа Сущенко. Он как не признавал вину, так и не признает. И не признает”, — сообщил М.Фейгин.

Напомним, Роман Сущенко, который незаконно содержится в Российской Федерации, 27 марта на предварительных слушаниях в московском суде не признал свою вину в полном объеме.

Р.Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает.

Украинскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

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