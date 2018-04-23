Суд в Москве сегодня продолжит рассмотрение дела Сущенко

“Сегодня продолжится суд по делу моего подзащитного, украинского журналиста Романа Сущенко. Он как не признавал вину, так и не признает. И не признает”, — сообщил М.Фейгин.

Напомним, Роман Сущенко, который незаконно содержится в Российской Федерации, 27 марта на предварительных слушаниях в московском суде не признал свою вину в полном объеме.

Р.Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает.

Украинскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.