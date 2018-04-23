Суд у Москві сьогодні продовжить розгляд справи Сущенка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Московський суд в понеділок продовжить розгляд справи затриманого в РФ українського журналіста Романа Сущенка. Про це повідомив адвокат Марк Фейгін у Тwitter, передає УНН.
"Сьогодні продовжиться суд у справі мого підзахисного, українського журналіста Романа Сущенко. Він як не визнавав провину, так і не визнає. І не визнає", - повідомив М.Фейгін.
Нагадаємо, Роман Сущенко, який незаконно утримується в Російській Федерації, 27 березня на попередніх слуханнях у московському суді не визнав свою провину в повному обсязі.
Р.Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року і звинувачується в шпигунстві. Сам він своєї провини не визнає.
Українському журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі.