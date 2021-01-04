Суд в Лондоне отказался экстрадировать Ассанжа в США

Отмечается, что несмотря на то, что суд завершился, это решение вряд ли будет окончательным, так как открыта возможность апелляции.

СМИ не исключает возможности, что дело дойдет до британского Верховного суда или в Европейский суд по правам человека.

Кроме того, отмечается, что данное решение не означает, что вина Ассанжа доказана.

В обязанности лондонского суда не входил этот вопрос: если экстрадиция все-таки произойдет, виновен Ассанж или не виновен в инкриминируемых ему преступлениях, будет решать суд в США. Для адвокатов, представляющих американские интересы в Лондоне, достаточно было того, чтобы у судьи возникли "обоснованные подозрения" в том, что основатель WikiLeaks действительно мог совершить преступления, в которых его обвиняют.

Напомним, в феврале в Британии начались слушания по экстрадиции Ассанжа в США. 48-летний Ассанж находится в розыске в США по 18 обвинениям, в том числе в шпионаже. Ему грозит до 175 лет тюрьмы, если его признают виновным.

После ареста в апреле 2019 года Ассанжа, его адвокаты и сторонники выступают против экстрадиции в Соединенные Штаты. По их мнению, правосудие в США не будет честным.

Так, в 2010 году проект WikiLeaks начал публиковать тысячи засекреченных американских военных документов, связанных с вооруженными конфликтами на Ближнем Востоке.

В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи в Швецию в связи с обвинением в изнасиловании. Сам Ассанж отвергал обвинения, а в ноябре 2019 года прокуратура Швеции закрыла дело. До этому эквадорская власть лишила Ассанжа убежища и выдала британской власти.

Как сообщал УНН, в июне прошлого года основателю WikiLeaks вынесли второе обвинительное заключение, по которому его подозревают "в одном из крупнейших хищений секретной информации в истории США".