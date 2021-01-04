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Суд у Лондоні відмовився екстрадувати Ассанжа до США

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Суд у Лондоні сьогодні відмовив в екстрадиції до США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, передає УНН із посиланням на BBC.

Суд у Лондоні відмовився екстрадувати Ассанжа до США

Відзначається, що незважаючи на те, що суд завершився, це рішення навряд чи буде остаточним, так як відкрита можливість апеляції.

ЗМІ не виключає можливості, що справа дійде до британського Верховного суду або до Європейського суду з прав людини.

Крім того, наголошується, що дане рішення не означає, що вина Ассанжа доведена.

В обов'язки лондонського суду не входило це питання: якщо екстрадиція все-таки відбудеться, винен Ассанж чи не винен в інкримінованих йому злочинах, буде вирішувати суд у США. Для адвокатів, що представляють американські інтереси в Лондоні, досить було того, щоб у судді виникли "обґрунтовані підозри" у тому, що засновник WikiLeaks дійсно міг скоїти злочини, у яких його звинувачують.

Нагадаємо, у лютому в Британії розпочалися слухання щодо екстрадиції Ассанжа до США. 48-річний Ассанж перебуває у розшуку в США за 18-а звинуваченнями, у тому числі шпигунстві. Йому загрожує до 175 років в'язниці, якщо його визнають винним.

Після арешту у квітні 2019 року Ассанж, його адвокати і прихильники виступають проти екстрадиції до Сполучених Штатів. На їхню думку, правосуддя у США не буде чесним.

Так, у 2010 році проект WikiLeaks почав публікувати тисячі засекречених американських військових документів, пов'язаних зі збройними конфліктами на Близькому Сході.

У 2012 році Джуліан Ассанж сховався у посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути видачі до Швеції у зв'язку зі звинуваченням у зґвалтуванні. Сам Ассанж відкидав звинувачення, а у листопаді 2019 року прокуратура Швеції закрила справу. До цього еквадорська влада позбавила Ассанжа притулку і видала британській владі.

Як повідомляв УНН, у червні минулого року засновнику WikiLeaks винесли другий обвинувальний висновок, за яким його підозрюють "у одному з найбільших розкрадань секретної інформації в історії США".

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