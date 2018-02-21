Суд в Харькове арестовал украинца и россиянина за похищение элитных автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Киевский районный суд Харькова применил меру пресечения в виде ареста в отношении двух мужчин, один из которых является гражданином России, подозреваемых в похищении элитных автомобилей из центра города, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Харьковской области.
"По требованию Харьковской местной прокуратуры № 2 Киевский районный суд г. Харькова взял под стражу двух мужчин - подозреваемых в незаконном завладении транспортными средствами по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 289 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, в начале февраля текущего года 27-летний харьковчанин и 20-летний гражданин Российской Федерации незаконно завладели двумя автомобилями "Lexus RX 270".
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"Злоумышленники искали своих жертв в элитных районах города. Один из автомобилей угнали с ул. Гологоля, второй с ул. Каразина. Жертвами похитителей стали молодые женщины", - уточнили в ведомстве.
Установлено, отмечается, что для похищения использовали специальное устройство, которое считывало сигнал с ключа транспортного средства. Один из мужчин следил за водителем машины, копировал сигнал и передавал его второму злоумышленнику. Сообщник открывал, заводил и похищал авто.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
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В прокуратуре добавили, что максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве относительно пяти финансистов Главного управления Нацполиции Киева, обвиняемых в присвоении 6 млн грн, предназначавшихся для выплаты премий столичным полицейским.