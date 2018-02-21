Суд у Харкові арештував українця і росіянина за викрадення елітних автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Київський районний суд Харкова застосував запобіжний захід у вигляді арешту стосовно двох чоловіків, один з яких є громадянином Росії, підозрюваних у викраденні елітних автомобілів з центру міста, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Харківської області.
“На вимогу Харківської місцевої прокуратури № 2 Київський районний суд м. Харкова взяв під варту двох чоловіків — підозрюваних в незаконному заволодінні транспортними засобами за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 289 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією прокуратури, на початку лютого поточного року 27-річний харків’янин та 20-річний громадянин Російської Федерації незаконно заволоділи двома автомобілями “Lexus RX 270”.
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“Зловмисники шукали своїх жертв у елітних районах міста. Один із автомобілів викрали з вул. Гологоля, другий з вул. Каразіна. Жертвами викрадачів стали молоді жінки”, — уточнили у відомстві.
Наразі встановлено, зазначається, що для викрадення використовували спеціальний пристрій, який зчитував сигнал з ключа транспортного засобу. Один із чоловіків стежив за водієм машини, копіював сигнал та передавав його другому зловмиснику. Спільник відкривав, заводив та викрадав авто.
Наразі досудове розслідування триває.
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У прокуратурі додали, що максимальна санкція статті передбачає 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо п’яти фінансистів Головного управління Нацполіції Києва, обвинувачених у привласненні 6 млн грн, що призначалися на виплати премій столичним поліцейським.