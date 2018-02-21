Суд у Харкові арештував українця і росіянина за викрадення елітних автівок

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Київський районний суд Харкова застосував запобіжний захід у вигляді арешту стосовно двох чоловіків, один з яких є громадянином Росії, підозрюваних у викраденні елітних автомобілів з центру міста, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Харківської області.