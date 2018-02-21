Суд у Харкові арештував українця і росіянина за викрадення елітних автівок

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 199804 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 209109 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 338859 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 234971 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 344154 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 220480 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 243808 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 256112 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247719 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136620 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.1 м/с
73 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

26 березня, 19:35 • 51605 перегляди
Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

26 березня, 21:13 • 30064 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 66779 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

00:00 • 47223 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

00:49 • 43155 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 157206 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 199800 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 338857 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 344152 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 289258 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 105118 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 94491 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 128280 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 145414 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 150587 перегляди
Актуальне
Суд у Харкові арештував українця і росіянина за викрадення елітних автівок

Суд у Харкові арештував українця і росіянина за викрадення елітних автівок

Київ • УНН

 • 8563 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Київський районний суд Харкова застосував запобіжний захід у вигляді арешту стосовно двох чоловіків, один з яких є громадянином Росії, підозрюваних у викраденні елітних автомобілів з центру міста, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Харківської області.

“На вимогу Харківської місцевої прокуратури № 2 Київський районний суд м. Харкова взяв під варту двох чоловіків — підозрюваних в незаконному заволодінні транспортними засобами за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 289 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, на початку лютого поточного року 27-річний харків’янин та 20-річний громадянин Російської Федерації незаконно заволоділи двома автомобілями “Lexus RX 270”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість крадіжок авто в Україні зменшилася на 24%

“Зловмисники шукали своїх жертв у елітних районах міста. Один із автомобілів викрали з вул. Гологоля, другий з вул. Каразіна. Жертвами викрадачів стали молоді жінки”, — уточнили у відомстві.

Наразі встановлено, зазначається, що для викрадення використовували спеціальний пристрій, який зчитував сигнал з ключа транспортного засобу. Один із чоловіків стежив за водієм машини, копіював сигнал та передавав його другому зловмиснику. Спільник відкривав, заводив та викрадав авто.

Наразі досудове розслідування триває.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Викрадачів елітних позашляховиків затримали у Києві

У прокуратурі додали, що максимальна санкція статті передбачає 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо п’яти фінансистів Головного управління Нацполіції Києва, обвинувачених у привласненні 6 млн грн, що призначалися на виплати премій столичним поліцейським. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.16
Bitcoin
$87,485.70
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,069.27
Ethereum
$2,030.21