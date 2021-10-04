Суд в Чернигове арестовал первого подозреваемого в убийстве полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Деснянский районный суд г. Чернигов избрал 17-летнему подозреваемому в убийстве полицейского мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, пишет УНН со ссылкой на МВД.
2 октября около часа ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей спортивного телосложения в ходе внезапного конфликта нанесла телесные повреждения двум сотрудникам полиции. На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.
Детали
Предварительно известно, что одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.
3 октября следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства четырем черниговцам, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским. Среди них — 17-летний студент, которому суд избрал меру пресечения — содержание под стражей на два месяца.
Также сегодня суд избирает меру пресечения еще трем подозреваемым в смертельном избиении полицейского и одному подозреваемому в грабеже, который унес сумку одного из пострадавших.