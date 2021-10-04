Суд у Чернігові обирає запобіжний захід підозрюваним у смертельному побитті поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Затриманим за підозрою у нападі на поліцейських молодикам суд обирає запобіжний захід. Наймолодшому з підозрюваних у скоєнні злочину , в результаті, якого один з поліцейських загинув — 16 років, найстаршому — 18, повідомляє УНН.
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Сьогодні в Деснянському районному суді Чернігова відбувається засідання щодо обрання запобіжних заходів усім підозрюваним у нападі на двох правоохоронців, що відбулося вночі 2 жовтня.
Шістьох молодиків було затримано в результаті оперативних слідчих дій проведених після того, як 2 жовтня близько 1-ї ночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків спортивної статури в ході раптового конфлікту завдала тілесних ушкоджень двом співробітникам поліції. На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.
Підозрюваних поліція затримала в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
“Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову, внаслідок чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили та у непритомному стані пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями”, — повідомили в МВС.
Відкрито кримінальне провадження за п.12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 статті 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Чотирьом з затриманих, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження поліцейським, 3 жовтня слідчі повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Підозрювані — чернігівці, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому — 18.
Також поліція повідомила про підозру у скоєнні грабежу 32-річному чернігівцю, який забрав сумку одного з потерпілих.
Триває розслідування, у ході якого поліція встановлює всі обставини події та роль кожного у скоєнні злочинів.