Суд в Чернигове избирает меру пресечения подозреваемым в смертельном избиении полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Задержанным по подозрению в нападении на полицейских молодым суд избирает меру пресечения. Самому младшему из подозреваемых в совершении преступления, в результате которого один из полицейских погиб — 16 лет, самому старшему — 18, сообщает УНН.
Детали
Сегодня в Деснянском районном суде Чернигова проходит заседание по избранию меры пресечения всем подозреваемым в нападении на двух правоохранителей, что произошло ночью 2 октября.
Шестерых молодых парней были задержаны в результате оперативных следственных действий проведенных после того, как 2 октября около 1-й ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей спортивного телосложения в ходе внезапного конфликта нанесла телесные повреждения двум сотрудникам полиции. На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.
Подозреваемых полиция задержала в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
“Предварительно известно, что одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями”, — сообщили в МВД.
Открыто уголовное производство по п.12 части 2 статьи 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 статьи 186 (грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Четырем из задержанных, непосредственно наносившим телесные повреждения полицейским, 3 октября следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемые — черниговцы, самому младшему из них 16 лет, еще двум по 17 лет, а самому старшему — 18.
Также полиция сообщила о подозрении в совершении грабежа 32-летнему черниговцу, который забрал сумку одного из пострадавших.
Продолжается расследование, в ходе которого полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и роль каждого в совершении преступлений.