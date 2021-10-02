У Чернігові група молодиків у супермаркеті побила двох поліцейських – один помер
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Чернігові, вночі, 2 жовтня, група молодиків побила поліцейських, внаслідок чого один загинув. Про це повідомили в поліції Чернігівської області, інформує УНН.
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Сьогодні близько опівночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків завдала тілесних ушкоджень поліцейським. Внаслідок цього один з них загинув, другого доставлено до лікарні. За цим фактом поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження та призначила службове розслідування.
На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.
Поліція затримала шістьох молодиків, які можуть бути причетні до події.
Для встановлення об’єктивної картини інциденту поліція опитує свідків, вивчає відео з камер спостереження.
Поліція просить всіх, хто міг стати свідком події звернутися за номером телефону – 093 853 41 16.
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