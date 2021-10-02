У Чернігові група молодиків у супермаркеті побила двох поліцейських – один помер

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Сьогодні близько опівночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків завдала тілесних ушкоджень поліцейським. Внаслідок цього один з них загинув, другого доставлено до лікарні. За цим фактом поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження та призначила службове розслідування.

На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

Поліція затримала шістьох молодиків, які можуть бути причетні до події.

Для встановлення об’єктивної картини інциденту поліція опитує свідків, вивчає відео з камер спостереження.

Поліція просить всіх, хто міг стати свідком події звернутися за номером телефону – 093 853 41 16.

Нагадаємо

На столичному Печерську водій легковика наніс тілесні ушкодження інспектору з паркування та втік з місця події.