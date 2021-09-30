У Києві водій побив поліцейського

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Сьогодні до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що невідомий на вулиці Генерала Алмазова наніс тілесні ушкодження інспектору з паркування. Після чого чоловік втік з місця події на авто.

Як з’ясувалося, водій автомобіля "Шкода" запаркувався у другій смузі, чим зупинив рух транспорту, який рухався позаду.

Інспектор з паркування, який перебував неподалік, побачив порушення та почав складати постанову на порушника. У цей момент водій авто і наніс удар в обличчя паркувальнику.

Менш ніж на дві години поліцейські Печерського управління поліції встановили та затримали водія, 1985 року народження, у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Відтепер затриманому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

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