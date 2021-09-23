У Харкові чоловік побив поліцейського, який прибув на виклик

Деталі

Інцидент стався під час прибуття правоохоронця на виклик, де між родичами відбувалась сімейна сварка.

На місці події було встановлено, що співробітники поліції у пішому патрулі прибули на виклик за фактом сімейної сварки. В ході документування адміністративного правопорушення 36-річний безробітний, раніше неодноразово судимий мешканець квартири, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, на неодноразові законні вимоги працівників поліції припинити протиправні дії, вчинив опір та навмисно наніс інспекторові поліції декілька ударів рукою по голові та в обличчя.

Додамо

Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу.

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