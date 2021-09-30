В Киеве водитель избил полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. На столичном Печерске водитель легковушки нанес телесные повреждения инспектору по парковке и скрылся с места происшествия. Правоохранители оперативно разыскали и установили личность злоумышленника. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом УНН информируют в полиции Киева.
Детали
Сегодня в полицию Киева поступило сообщение о том, что неизвестный на улице Генерала Алмазова нанес телесные повреждения инспектору по парковке. После чего мужчина скрылся с места происшествия на авто.
Как выяснилось, водитель автомобиля “Шкода” запарковался во второй полосе, чем остановил движение транспорта, который двигался позади.
Инспектор по парковке, который находился неподалеку, увидел нарушения и начал составлять постановление на нарушителя. В этот момент водитель авто и нанес удар в лицо парковщику.
Менее чем на 2:00 полицейские Печерского управления полиции установили и задержали водителя, 1985 года рождения, в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Отделом дознания Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Теперь задержанному грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.
Напомним
В Харькове мужчина избил полицейского, который прибыл на вызов — нанес несколько ударов рукой по голове и в лицо.