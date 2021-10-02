В Чернигове группа молодых людей в супермаркете избила двух полицейских - один умер
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Чернигове, ночью, 2 октября, группа молодых людей избила полицейских, в результате чего один погиб. Об этом сообщили в полиции Черниговской области, информирует УНН.
Детали
Сегодня около полуночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей нанесла телесные повреждения полицейским. В результате один из них погиб, второй доставлен в больницу. По данному факту полиция Черниговской области открыла уголовное производство и назначила служебное расследование.
На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.
Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему.
Для установления объективной картины инцидента полиция опрашивает свидетелей, изучает видео с камер наблюдения.
Полиция просит всех, кто мог стать свидетелем события обратиться по телефону - 093 853 41 16.
Напомним
На столичном Печерске водитель легковушки нанес телесные повреждения инспектору по парковке и скрылся с места происшествия.