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В Чернигове группа молодых людей в супермаркете избила двух полицейских - один умер

В Чернигове группа молодых людей в супермаркете избила двух полицейских - один умер

Киев  •  УНН

 • 33236 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. В Чернигове, ночью, 2 октября, группа молодых людей избила полицейских, в результате чего один погиб. Об этом сообщили в полиции Черниговской области, информирует УНН.

Детали

Сегодня около полуночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей нанесла телесные повреждения полицейским. В результате один из них погиб, второй доставлен в больницу. По данному факту полиция Черниговской области открыла уголовное производство и назначила служебное расследование.

На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему.
Для установления объективной картины инцидента полиция опрашивает свидетелей, изучает видео с камер наблюдения.

Полиция просит всех, кто мог стать свидетелем события обратиться по телефону - 093 853 41 16.

Напомним

На столичном Печерске водитель легковушки нанес телесные повреждения инспектору по парковке и скрылся с места происшествия.

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