Суд сегодня рассмотрит вопрос о досудебном расследовании в отношении В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Печерский районный суд Киева в пятницу продолжит рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о возможности проведения заочного досудебного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом накануне УНН сообщил его адвокат Виталий Сердюк.
"20 января в 9:00 продолжение суда, который был начат в прошлом году по предоставлению разрешения на досудебное специальное расследование", - сообщил В.Сердюк.
Он добавил, что рассматривает дело судья К.Тарасюк в Печерском районном суде Киева.
Напомним, 26 декабря Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства военной прокуратуры о предоставлении разрешения на осуществление специального судебного следствия в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, но уже 28 декабря суд перенес рассмотрение этого ходатайства на неопределенный срок.
15 декабря Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ и дал разрешение на задержание подозреваемого экс-президента Виктора Януковича с целью его привода на судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК Украины.