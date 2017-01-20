Суд сьогодні розгляне питання про досудове розслідування щодо В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Печерський районний суд Києва у п'ятницю продовжить розгляд клопотання Генеральної прокуратури України про можливість проведення заочного досудового розслідування щодо екс-президента України Віктора Януковича. Про це напередодні УНН повідомив його адвокат Віталій Сердюк.
"20 січня о 9:00 буде продовження суду, який був розпочатий у минулому році по наданню дозволу на досудове спеціальне розслідування",- повідомив В.Сердюк.
Він додав, що розглядає справу суддя Х.Тарасюк у Печерського районному суді Києва.
Нагадаємо, 26 грудня Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання військової прокуратури про надання дозволу на здійснення спеціального судового слідства щодо екс-президента України Віктора Януковича, але вже 28 грудня суд переніс розгляд цього клопотання на невизначений термін.
15 грудня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання ГПУ і надав дозвіл на затримання підозрюваного екс-президента Віктора Януковича з метою його приводу на судове засідання з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.