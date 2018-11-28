Суд сегодня рассмотрит кассацию на приговор Пукачу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Кассационная палата Верховного Суда рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему генералу МВД Украины Алексею Пукачу, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом сообщили УНН в суде.
"Заседание назначено на 15 часов", - сказали в суде.
Стоит отметить, что первое судебное заседание по рассмотрению кассации состоялось 14 ноября, но было перенесено.
Как сообщал УНН, Верховный Суд на 14 ноября назначил к рассмотрению дело по кассационным жалобам на решения судов двух предыдущих инстанций в отношении экс-генерала МВД Алексея Пукача, осужденного к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил без изменений приговор Печерского районного суда, который приговорил экс-начальника наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Пукач был этапирован из Лукьяновского СИЗО в Чертковскую колонию в Тернопольской области.
Напомним, журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. 2 ноября того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту.