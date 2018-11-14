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Суд переніс розгляд касації щодо вироку Пукачу на 28 листопада

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Верховний Суд переніс розгляд касаційної скарги на вирок екс-генералу Міністерства внутрішніх справ Олексію Пукачу, якого засуджено до довічного ув'язнення за вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, на 28 листопада. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Варто зазначити, що на початку судового засідання потерпілий у справі журналіста Олексій Подольський почав висловлювати обурення, що, на його думку, склад колегії із трьох суддів визначено у незаконний спросіб.

У результаті колегія суддів без будь-яких пояснень оголосила про перенесення засідання на 28 листопада 15:00.

Самого О.Пукача було доставлено до зали із запізненням.

Як повідомляв УНН, Верховний Суд на 14 листопада призначив до розгляду справу за касаційними скаргами на рішення судів двох попередніх інстанцій щодо екс-генерала МВС Олексія Пукача, засудженого до довічного позбавлення волі за убивство журналіста Георгія Гонгадзе.

29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Олексія Пукача до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив без змін вирок Печерського районного суду, який засудив екс-начальника зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Пукача було етаповано з Лук’янівського СІЗО до Чортківської колонії на Тернопільщині.

Нагадаємо, журналіст Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. 2 листопада того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові.

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