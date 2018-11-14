Суд переніс розгляд касації щодо вироку Пукачу на 28 листопада

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Верховний Суд переніс розгляд касаційної скарги на вирок екс-генералу Міністерства внутрішніх справ Олексію Пукачу, якого засуджено до довічного ув'язнення за вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, на 28 листопада. Про це повідомляє кореспондент УНН.