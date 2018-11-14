Суд перенес рассмотрение кассации по приговору Пукача на 28 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Верховный Суд перенес рассмотрение кассационной жалобы на приговор экс-генералу Министерства внутренних дел Алексею Пукачу, которого приговорили к пожизненному заключению за убийства журналиста Георгия Гонгадзе, на 28 ноября. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Стоит отметить, что в начале судебного заседания потерпевший по делу журналиста Алексей Подольский начал выражать возмущение, что, по его мнению, состав коллегии из трех судей определено незаконным спросиб.
В результате коллегия судей без каких-либо объяснений объявила о переносе заседания на 28 ноября 15:00.
Сам Пукач был доставлен в зал с опозданием.
Как сообщал УНН, Верховный Суд на 14 ноября назначил к рассмотрению дело по кассационным жалобам на решения судов двух предыдущих инстанций в отношении экс-генерала МВД Алексея Пукача, осужденного к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил без изменений приговор Печерского районного суда, который приговорил экс-начальника наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Пукач был этапирован из Лукьяновского СИЗО в Чертковскую колонию в Тернопольской области.
Напомним, журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. 2 ноября того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту.