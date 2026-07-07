Суд снова не смог перейти к исследованию доказательств по делу о медицинской халатности врачей Odrex

Первое судебное заседание по существу в уголовном деле в отношении врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, обвиняемых в медицинской халатности, снова перенесено. Суд отложил рассмотрение дела, удовлетворив ходатайство стороны защиты. Следующее заседание назначено на 9 июля, сообщает УНН.

По информации собственных источников УНН, адвокаты одного из обвиняемых врачей Odrex Виталия Русакова заявили, что в день запланированного заседания будут участвовать в другом судебном процессе. Еще одним основанием для переноса рассмотрения стало то, что адвокаты обвиняемого не успели подготовиться к заседанию.

Именно после перехода к рассмотрению дела по существу суд должен был начать непосредственное исследование доказательств, составляющих основу обвинения: медицинской документации, заключений судебно-медицинских экспертиз, клинических протоколов и других материалов уголовного производства.

Отметим, во время предыдущего подготовительного заседания судья Чаплицкий удовлетворил ходатайство прокурора о привлечении к процессу профильного специалиста – врача-онколога. Им станет специалист из некоммерческого предприятия "Одесский региональный клинический противоопухолевый центр" Одесского областного совета. Который поможет суду определить, есть ли между действиями или бездействием обвиняемых медиков и смертью их пациента Аднана Кивана причинно-следственная связь.

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В то же время это перенесение не первый случай, когда суд не может перейти к этапу исследования медицинских доказательств по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана. Ранее уголовное производство слушал Приморский районный суд Одессы. Именно тогда, когда суд должен был перейти к исследованию доказательств с участием профильного специалиста, защита Русакова заявила ходатайство о передаче дела в другой суд.

Комментируя ход дела, эксперты неоднократно заявляли, что действия стороны защиты могут быть сознательным затягиванием благодаря "процессуальным маневрам". И хотя подача процессуальных ходатайств является законным правом стороны защиты, тот факт, что за более чем семь месяцев судебное разбирательство так и не перешло к исследованию доказательств, неизбежно привлекает внимание к таким процессуальным решениям.

Эксперты предупреждают, каждое перенесение рассмотрения приближает дело к истечению сроков давности. Именно поэтому, по их мнению, суд должен реагировать на возможные злоупотребления процессуальными правами, если такие действия фактически делают невозможным своевременное рассмотрение дела.

Напомним

Врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марину Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. По версии следствия, медики после проведения операции могли не назначить своему пациенту Аднану Кивану необходимую антибактериальную терапию и ненадлежащим образом отреагировать на послеоперационные осложнения. По заключениям судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса и смерти.

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