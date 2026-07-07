$44.570.2351.020.06
ukenru
06:01 • 2150 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo
05:30 • 6298 просмотра
Суд снова не смог перейти к исследованию доказательств по делу о медицинской халатности врачей Odrex
05:07 • 10066 просмотра
Без новых обещаний: станет ли саммит НАТО тестом на прочность Альянса и чего ожидать Украине
03:52 • 15330 просмотра
Число погибших в Киеве после российской атаки возросло до 19
Эксклюзив
6 июля, 15:29 • 32584 просмотра
Patriot на грани - есть ли у Киева ответ на рекордные баллистические атаки россии
Эксклюзив
6 июля, 14:05 • 38410 просмотра
Удары по украинским АЗС - россия хочет создать логистический коллапс в прифронтовых областях
6 июля, 13:15 • 36277 просмотра
В Украине направили дополнительные 8,3 млн гривен на сектор безопасности и обороны
6 июля, 13:14 • 35248 просмотра
"Омский НПЗ встречает новый FP-1": Генштаб подтвердил поражение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России за 2500 км от границы УкраиныVideo
6 июля, 09:47 • 30923 просмотра
Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС
6 июля, 09:34 • 33352 просмотра
Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
4.6м/с
45%
745мм
Популярные новости
Число погибших в Киеве в результате вчерашней атаки РФ возросло до 18Photo6 июля, 21:19 • 13962 просмотра
Федерация футбола Франции обратится в прокуратуру из-за расистских высказываний в адрес Мбаппе6 июля, 22:16 • 8026 просмотра
Трамп заявил, что ожидает визит Си Цзиньпина в США около 24 сентября6 июля, 22:57 • 3938 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 17474 просмотра
РФ меняет тактику применения "Шахедов" и переходит на реактивные дроны - Defense Express02:55 • 8282 просмотра
публикации
Как правильно хранить лекарства летомPhoto06:16 • 448 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo06:01 • 2154 просмотра
Суд снова не смог перейти к исследованию доказательств по делу о медицинской халатности врачей Odrex 05:30 • 6308 просмотра
Без новых обещаний: станет ли саммит НАТО тестом на прочность Альянса и чего ожидать Украине05:07 • 10070 просмотра
Зачем нужны пищевые дрожжи и как правильно добавлять их в рацион6 июля, 14:38 • 31781 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владислав Косиняк-Камыш
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Реклама
УНН Lite
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 17535 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 25086 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 68659 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 78030 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 70346 просмотра
Актуальное
T-72
Леопард 2
Микоян МиГ-29
MIM-104 Patriot
Техника

Суд снова не смог перейти к исследованию доказательств по делу о медицинской халатности врачей Odrex

Киев • УНН

 • 6342 просмотра

Первое судебное заседание по существу дела врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской перенесено по ходатайству стороны защиты. Следующее слушание Киевский районный суд Одессы назначил на 9 июля.

Суд снова не смог перейти к исследованию доказательств по делу о медицинской халатности врачей Odrex

Первое судебное заседание по существу в уголовном деле в отношении врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, обвиняемых в медицинской халатности, снова перенесено. Суд отложил рассмотрение дела, удовлетворив ходатайство стороны защиты. Следующее заседание назначено на 9 июля, сообщает УНН.

По информации собственных источников УНН, адвокаты одного из обвиняемых врачей Odrex Виталия Русакова заявили, что в день запланированного заседания будут участвовать в другом судебном процессе. Еще одним основанием для переноса рассмотрения стало то, что адвокаты обвиняемого не успели подготовиться к заседанию. 

Именно после перехода к рассмотрению дела по существу суд должен был начать непосредственное исследование доказательств, составляющих основу обвинения: медицинской документации, заключений судебно-медицинских экспертиз, клинических протоколов и других материалов уголовного производства.

Отметим, во время предыдущего подготовительного заседания судья Чаплицкий удовлетворил ходатайство прокурора о привлечении к процессу профильного специалиста – врача-онколога. Им станет специалист из некоммерческого предприятия "Одесский региональный клинический противоопухолевый центр" Одесского областного совета. Который поможет суду определить, есть ли между действиями или бездействием обвиняемых медиков и смертью их пациента Аднана Кивана причинно-следственная связь.

Что оценивает судебно-медицинский эксперт в делах о медицинской халатности — блиц-интервью с профессором Андреем Биляковым19.05.26, 15:58 • 39425 просмотров

В то же время это перенесение не первый случай, когда суд не может перейти к этапу исследования медицинских доказательств по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана. Ранее уголовное производство слушал Приморский районный суд Одессы. Именно тогда, когда суд должен был перейти к исследованию доказательств с участием профильного специалиста, защита Русакова заявила ходатайство о передаче дела в другой суд.

Комментируя ход дела, эксперты неоднократно заявляли, что действия стороны защиты могут быть сознательным затягиванием благодаря "процессуальным маневрам". И хотя подача процессуальных ходатайств является законным правом стороны защиты, тот факт, что за более чем семь месяцев судебное разбирательство так и не перешло к исследованию доказательств, неизбежно привлекает внимание к таким процессуальным решениям.

Эксперты предупреждают, каждое перенесение рассмотрения приближает дело к истечению сроков давности. Именно поэтому, по их мнению, суд должен реагировать на возможные злоупотребления процессуальными правами, если такие действия фактически делают невозможным своевременное рассмотрение дела.

Напомним

Врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марину Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. По версии следствия, медики после проведения операции могли не назначить своему пациенту Аднану Кивану необходимую антибактериальную терапию и ненадлежащим образом отреагировать на послеоперационные осложнения. По заключениям судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса и смерти.

Два пациента — две трагедии, один врач: что известно об онкологе Марине Белоцерковской, которую судят по делу о медицинской халатности04.06.26, 14:35 • 57521 просмотр

Юлия Мельник

ОбществоКриминал и ЧПпубликации