Суд отменил залог для подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сосновский районный суд Черкасс удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения подозреваемому в организации убийства журналиста Василия Сергиенко Вадиму Мельнику, оставив только арест. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"Сосновский суд города Черкассы удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения в отношении обвиняемого в организации убийства журналиста Сергиенка Вадима Мельника с "содержания под стражей с возможностью внесения залога" на "содержание под стражей без таковой", - написала она.
Кроме того, по словам Сарган, ходатайство прокуратуры об оставлении под стражей Виктора Горбенко, обвиняемого в похищении журналиста Сергиенко, суд будет рассматривать сегодня, 21 ноября в 12:00.
Напомним, вчера стало известно, что за одного из подозреваемых в пытках и убийстве черкасского журналиста Василия Сергиенко Вадима Мельника внесен залог в размере 2 млн грн.
Ранее суд продлил ему арест, но определил в качестве альтернативы залог в 2 млн грн.
Убийство 57-летнего журналиста Василия Сергиенко произошло 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Его похитили, пытали и затем убили, а тело спрятали в лесу.
12 апреля 2017 года полиция задержала одного из подозреваемых из преступной группировки, которая совершила серию тяжких преступлений, учитывая убийство Сергиенко.