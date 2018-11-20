Убивство журналіста Сергієнка: за підозрюваного сплатили 2 млн грн застави
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. За одного з підозрюваних у катуванні та вбивстві черкаського журналіста Василя Сергієнка Вадима Мельника внесена застава у сумі 2 млн грн. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
“Сьогодні за підозрюваного в організації катування та вбивства Василя Сергієнка Вадима Мельника, мабуть, його колишнім „господарем“, вже внесена застава у 2 млн грн”, — зазначив він.
Нагадаємо, двом з підозрюваних у справі вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнка продовжили арешт, але й визначили як альтернативу заставу у сумі 2 млн грн.
Прокуратура подала апеляції на визначення як альтернативних запобіжних заходів до арешту підозрюваним у катуванні і вбивстві журналіста Сергієнка.
Проте вчора Апеляційний суд Черкаської області звернувся до Верховного Суду, аби він визначив, який апеляційний суд розглядатиме ці скарги, оскільки всі їхні судді розглядали клопотання щодо цих підозрюваних під час досудового розслідування.
Як повідомляв УНН, вбивство 57-річного журналіста Василя Сергієнка сталося 4 квітня 2014 року у міста Корсунь-Шевченківський Черкаської області. Його викрали, катували та потім вбили, а тіло заховали в лісі.
12 квітня 2017 року поліція затримала одного із підозрюваних зі злочинного угрупування, яке скоїло серію тяжких злочинів, враховуючи вбивство Сергієнка.