Убивство журналіста Сергієнка: за підозрюваного сплатили 2 млн грн застави

КИЇВ. 20 листопада. УНН. За одного з підозрюваних у катуванні та вбивстві черкаського журналіста Василя Сергієнка Вадима Мельника внесена застава у сумі 2 млн грн. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін, передає УНН.