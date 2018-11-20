Убийство журналиста Сергиенко: за подозреваемого заплатили 2 млн грн залога
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. За одного из подозреваемых в пытках и убийстве черкасского журналиста Василия Сергиенко Вадима Мельника внесен залог в сумме 2 млн грн. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает УНН.
“Сегодня относительно подозреваемого в организации пыток и убийства Василия Сергиенко Вадима Мельника, видимо, его бывшим ”хозяином", уже внесен залог в 2 млн грн", — отметил он.
Напомним, двум из подозреваемых по делу об убийстве черкасского журналиста Василия Сергиенко продлили арест, но и определили в качестве альтернативы залог в сумме 2 млн грн.
Прокуратура подала апелляцию на определение как альтернативных мер к аресту подозреваемым в пытках и убийстве журналиста Сергиенко.
Однако вчера Апелляционный суд Черкасской области обратился в Верховный Суд, чтобы он определил, какой апелляционный суд будет рассматривать эти жалобы, поскольку все их судьи рассматривали ходатайство об этих подозреваемых во время досудебного расследования.
Как сообщал УНН, убийство 57-летнего журналиста Василия Сергиенко произошло 4 апреля 2014 года в города Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Его похитили, пытали и затем убили, а тело спрятали в лесу.
12 апреля 2017 года полиция задержала одного из подозреваемых из преступной группировки, которая совершила серию тяжких преступлений, включая убийство Сергиенко.