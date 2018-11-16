Вбивство черкаського журналіста: підозрюваних відпустили під заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Двох підозрюваних у справі вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнка відпустили під заставу. Прокуратура Черкаської області оскаржуватиме рішення суду. Про це УНН повідомили у прокуратурі області.
“Це рішення буде оскаржене в апеляційному порядку”, — сказали у прокуратурі.
У свою чергу прокурор Черкаської області Сергій Овчаренко на своїй сторінці у Facebook написав: “Сьогодні в Соснівському місцевому суді м. Черкаси відбувся черговий розгляд справи про вбивство журналіста Сергієнка. Суд частково задовольнив клопотання прокурорів про продовження тримання обвинувачених під вартою та двом із них (організатору вбивства та учаснику викрадення), як альтернативу встановив можливість внесення застави в розмірах 2 млн. та 800 тис. грн. відповідно. І це після кількарічної ганебної тяганини справи в судах”.
Він додав: “Будемо повторно вносити клопотання про тримання під вартою та оскаржуватимемо сьогоднішнє судове рішення”.
Як повідомляв УНН, вбивство 57-річного журналіста Василя Сергієнка сталося 4 квітня 2014 року у міста Корсунь-Шевченківський Черкаської області. Його викрали, катували та потім вбили, а тіло заховали в лісі.
12 квітня 2017 року поліція затримала одного із підозрюваних зі злочинного угрупування, яке скоїло серію тяжких злочинів, враховуючи вбивство Сергієнка.