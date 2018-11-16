Убийство черкасского журналиста: подозреваемых отпустили под залог
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Двух подозреваемых по делу об убийстве черкасского журналиста Василия Сергиенко отпустили под залог. Прокуратура Черкасской области обжалует решение суда. Об этом сообщили УНН в прокуратуре области.
"Это решение будет обжаловано в апелляционном порядке", - сказали в прокуратуре.
В свою очередь прокурор Черкасской области Сергей Овчаренко на своей странице в Facebook написал: "Сегодня в Сосновском местном суде г. Черкассы состоялось очередное рассмотрение дела об убийстве журналиста Сергиенко. Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении содержания обвиняемых под стражей и двум из них (организатору убийства и участнику похищения), как альтернативу установил возможность внесения залога в размерах 2 млн и 800 тыс. грн. соответственно. И это после нескольких лет позорной волокиты дела в судах".
Он добавил: "Будем повторно вносить ходатайство о содержании под стражей и обжаловать сегодняшнее судебное решение".
Как сообщал УНН, убийство 57-летнего журналиста Василия Сергиенко произошло 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Его похитили, пытали и затем убили, а тело спрятали в лесу.
12 апреля 2017 года полиция задержала одного из подозреваемых из преступной группировки, которая совершила серию тяжких преступлений, включая убийство Сергиенко.