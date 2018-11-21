Суд скасував заставу для підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Соснівський районний суд Черкас задовольнив клопотання прокурорів та змінив запобіжний захід підозрюваному в організації вбивства журналіста Василя Сергієнка Вадиму Мельнику, залишивши тільки арешт. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
"Соснівський суд міста Черкаси задовольнив клопотання прокурорів та змінив міру запобіжного заходу стосовно обвинуваченого у організації вбивства журналіста Сергієнка Вадима Мельника з "тримання під вартою із можливістю внесення застави" на "тримання під вартою без такої", - написала вона.
Окрім того, за словами Сарган, клопотання прокуратури про залишення під вартою Віктора Горбенка, обвинуваченого у викраденні журналіста Сергієнка, суд розглядатиме сьогодні, 21 листопада о 12:00.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що за одного з підозрюваних у катуванні та вбивстві черкаського журналіста Василя Сергієнка Вадима Мельника внесена застава обсягом 2 млн грн.
Раніше суд продовжив йому арешт, але визначив як альтернативу заставу у 2 млн грн.
Вбивство 57-річного журналіста Василя Сергієнка сталося 4 квітня 2014 року у місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області. Його викрали, катували та потім вбили, а тіло заховали в лісі.
12 квітня 2017 року поліція затримала одного із підозрюваних зі злочинного угрупування, яке скоїло серію тяжких злочинів, враховуючи вбивство Сергієнка.