Суд отменил залог для подозреваемого в смертельном ДТП на площади Победы в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Апелляционный суд отменил решение, которое позволило подозреваемому в смертельном ДТП выйти под залог, пишет УНН со ссылкой на Facebook прес-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец.
“В Вторник, 20 августа 2019 года, коллегия судей Киевского апелляционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокуратуры Киева и отменил решение Шевченковского районного суда об определении залога как альтернативы содержанию под стражей для водителя Ауди, подозреваемого в совершении смертельного ДТП на площади Победы”, — указано в сообщении.
“Напомню, заявление об апелляционном обжаловании данного решения в Киевский апелляционный суд было внесено 23 июля 2019 года. Дважды заседание в апелляции не состоялось из-за неявки подозреваемого”, — добавила Максимец
Стоит напомнить, что Киевский апелляционный суд 12 августа перенес рассмотрение апелляции прокуратуры Киева на решение районного суда, который определил залог в качестве альтернативы содержания под стражей подозреваемому в ДТП на столичной площади Победы.