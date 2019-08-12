Смертельна аварія на площі Перемоги у Києві: розгляд апеляції знову перенесли

"Засідання перенесли на 20 серпня, о 12:00“,- написала Максимець.

Вона повідомляє, що водій Audi, який є підозрюваним у скоєні масштабної ДТП на площі Перемоги у Києві, вдруге не з’явився на засідання через хворобу.

Як повідомляв УНН, столична прокуратура подала до Київського апеляційного суду апеляційну скаргу на рішення Шевченківського райсуду Києва, яким підозрюваному у скоєні масштабної ДТП на площі Перемоги у Києві, було визначено можливість внесення застави у сумі 480 тис. гривень як альтернативу триманню під вартою.

Нагадаємо, 31 січня 2019 року водій Audi спричинив смертельну аварію на площі Перемоги, зіткнувшись із 5 автомобілями. Внаслідок ДТП одна людина загинула. Водію повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого”) Кримінального кодексу України.