Смертельная авария на площади Победы в Киеве: рассмотрение апелляции снова перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Киевский апелляционный суд снова перенес рассмотрение апелляции прокуратуры Киева на решение районного суда, который определил залог в качестве альтернативы содержания под стражей подозреваемому в ДТП на столичной площади Победы. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Заседание перенесли на 20 августа, в 12:00", - написала Максимец.
Она сообщает, что водитель Audi, который является подозреваемым в совершении масштабного ДТП на площади Победы в Киеве, второй раз не явился на заседание из-за болезни.
Как сообщал УНН, столичная прокуратура подала в Киевский апелляционный суд апелляционную жалобу на решение Шевченковского райсуда Киева, которым подозреваемому в совершении масштабного ДТП на площади Победы в Киеве, было определено возможность внесения залога в сумме 480 тыс. гривен в качестве альтернативы содержанию под стражей.
Напомним, 31 января 2019 года водитель Audi вызвал смертельную аварию на площади Победы, столкнувшись с 5 автомобилями. В результате ДТП один человек погиб. Водителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего") Уголовного кодекса Украины.