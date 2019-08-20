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Суд скасував заставу для підозрюваного у смертельній ДТП на площі Перемоги у Києві

Суд скасував заставу для підозрюваного у смертельній ДТП на площі Перемоги у Києві

Київ • УНН

 • 9296 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Апеляційний суд скасував ухвалу, яка дозволила підозрюваному у смертельній ДТП вийти під заставу, пише УНН з посиланням на Facebook прессекретаря прокуратури Києва Надії Максимець.

“У вівторок, 20 серпня 2019 року, колегія суддів Київського апеляційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокуратури міста Києва та скасувала ухвалу Шевченківського районного суду про визначення застави як альтернативи триманню під вартою для водія Ауді, підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП на площі Перемоги”, — вказано у повідомленні.

“Нагадаю, заява про апеляційне оскарження даного рішення до Київського апеляційного суду була внесена 23 липня 2019 року. Двічі засідання в апеляції не відбулося через неявку підозрюваного”, — додала Максимець

Варто нагадати, що Київський апеляційний суд 12 серпня переніс розгляд апеляції прокуратури Києва на рішення районного суду, який визначив заставу як альтернативу тримання під вартою підозрюваному у ДТП на столичній площі Перемоги.

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