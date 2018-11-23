Суд отменил арест акций украинской дочки "Сбербанка"

"Признать неправомерными действия частного исполнителя исполнительного округа города Киева ..., заключавшейся в вынесении постановления от 20 сентября 2018 года об открытии исполнительного производства № 57267831, постановление от 28 сентября 2018 об аресте всего недвижимого и движимого имущества в исполнительном производстве ...", - говорится в постановлении.



В решение также указано, что взыскателями имущества украинской дочки "Сбербанка" были ООО "Компания по управлению активами Финансовый Вектор", ООО "Приватленд", ООО "Компания по управлению активами" Финансовый капитал".



Напомним, Национальный банк Украины отказал в согласовании приобретения существенного участия в АО "Сбербанк".



Напомним, "Сбербанк" рассчитывал на продажу украинской "дочки" белорусам.