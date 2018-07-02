Сбербанк розраховує на продаж української "дочки" білорусам
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Голова “Сбербанку” Герман Греф сподівається, що питання про купівлю білоруським “Паритетбанком” української “дочки” вирішиться позитивно. Про це він заявив у неділю в інтерв’ю телеканалу “Білорусь-1”, передає УНН.
“Банк у відповідності до вимог українського регулятора представив уточнену заявку, дозвіл на придбання банку. Ми дуже сподіваємося на те, що цього разу отримаємо позитивну відповідь, і нам вдасться продати білоруському банку наш дочірній банк в Україні”, — сказав Греф.
Зауважимо, білоруський “Паритетбанк” наприкінці червня вдруге подав до Національного банку України пакет документів для покупки української “дочки” Сбербанку.
Нагадаємо, у березні цього року НБУ відмовив “Паритетбанку” в цій покупці в зв’язку з невідповідністю заявника вимогам законодавства України.