Сбербанк рассчитывает на продажу украинской "дочки" белорусам
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Глава “Сбербанка” Герман Греф надеется, что вопрос о покупке белорусским “Паритетбанком” украинской “дочки” решится положительно. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу “Беларусь-1”, передает УНН.
“Банк в соответствии с требованиями украинского регулятора представил уточненную заявку, разрешение на приобретение банка. Мы очень надеемся на то, что на этот раз получим положительный ответ, и нам удастся продать белорусскому банку наш дочерний банк в Украине”, — сказал Греф.
Отметим, белорусский “Паритетбанк” в конце июня во второй раз подал в Национальный банк Украины пакет документов для покупки украинской “дочки” Сбербанка.
Напомним, в марте этого года НБУ отказал “Паритетбанку” в этой покупке в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.