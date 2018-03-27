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НБУ відмовив білоруському банку в купівлі дочки "Сбербанку"

НБУ відмовив білоруському банку в купівлі дочки "Сбербанку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Національний банк України відмовив білоруському “Паритет банку” у придбанні “дочки” російського “Сбербанку” в Україні. Про це повідомляється в прес-релізі НБУ, передає УНН.

“Національний банк України відмовив у погодженні істотної участі в ПАТ "Сбербанк" акціонерному товариству "Паритет банк"(Республіка Білорусь) у зв’язку з невідповідністю заявника вимогам законодавства України,” — йдеться в рішенні НБУ.

Так, відповідне рішення 19 березня 2018 року ухвалив Комітет із питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем Національного банку.

Також Національний банк повідомив про прийняте рішення заявнику і обговорив з новим керівництвом українського ПАТ “Сбербанк” питання подальшої стратегії банку в Україні.

Нагадаємо, “Сбербанк” оголосив про продаж “дочки” в Україні.

Раніше також повідомлялось, що ПАТ “Сбербанк” призначив виконуючим обов’язки голови правління дочірнього банку “Сбербанк” в Україні з 1 лютого 2018 року Ірину Князєву, яка раніше працювала заступником голови правління “Сбербанку”.

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