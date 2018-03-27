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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 06:48 • 106490 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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НБУ отказал белорусскому банку в покупке дочки "Сбербанка"

НБУ отказал белорусскому банку в покупке дочки "Сбербанка"

Киев  •  УНН

 • 10469 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Национальный банк Украины отказал белорусскому "Паритет банку" в приобретении "дочки" российского "Сбербанка" в Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе НБУ, передает УНН.

"Национальный банк Украины отказал в согласовании существенного участия в ПАО "Сбербанк" акционерному обществу "Паритет банк" (Республика Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины", - говорится в решении НБУ.

Так, соответствующее решение 19 марта 2018 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка.

Также Национальный банк сообщил о принятом решении заявителю и обсудил с новым руководством украинского ПАО "Сбербанк" вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине.

Напомним, "Сбербанк" объявил о продаже "дочки" в Украине.

Ранее также сообщалось, что ОАО "Сбербанк" назначил исполняющим обязанности председателя правления дочернего банка "Сбербанк" в Украине с 1 февраля 2018 Ирину Князеву, ранее работавшая заместителем председателя правления "Сбербанка".

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