Суд скасував арешт акцій української дочки "Сбербанку"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Київський апеляційний суд скасував арешт акцій української дочки "Сбербанку". Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
"Визнати неправомірними дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва …, що полягали у винесенні постанови від 20 вересня 2018 року про відкриття виконавчого провадження № 57267831, постанови від 28 вересня 2018 року про арешт всього нерухомого та рухомого майна у виконавчому провадженні… ", - йдеться в ухвалі.
У рішення також вказано, що стягувачами майна української дочки "Сбербанку" були ТОВ "Компанія з управління активами Фінансовий Вектор", ТОВ "Приватленд", ТОВ "Компанія з управління активами "Фінансовий капітал".
Нагадаємо, Національний банк України відмовив у погодженні набуття істотної участі в АТ "Сбербанк".
Нагадаємо, "Сбербанк" розраховував на продаж української "дочки" білорусам.