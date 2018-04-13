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Суд отменил арест акций "Укртелекома"

Суд отменил арест акций "Укртелекома"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева отменил арест акций ПАО "Укртелеком". Об этом говорится в постановлении суда, передает УНН.

“Отменить арест, наложенный постановлением следственного судьи Печерского районного суда г.Киева от 19 октября 2017 года в уголовном производстве на 17 376 189 488 штук акций, что составляет 92,791 процента уставного капитала ПАО „Укртелеком“...”, — говорится в постановлении суда.

Отмечается, что решение суда “обжалованию не подлежит и вступает в законную силу немедленно и подлежит безусловному исполнению”.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества Украины, который просил отменить ранее наложенный арест.

Напомним, 12 декабря 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 19 октября 2017 года по делу о расторжении договора купли-продажи акций ОАО “Укртелеком” и апелляционную жалобу ООО “ЕСУ” — без удовлетворения. Таким образом “Укртелеком” вернется в государственную собственность.

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