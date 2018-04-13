Суд скасував арешт акцій “Укртелекому”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва скасував арешт акцій ПАТ "Укртелекому". Про це йдеться в ухвалі суду, передає УНН.
“Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 жовтня 2017 року у кримінальному провадженні на 17 376 189 488 штук акцій, що становить 92,791 відсотка статутного капіталу ПАТ „Укртелеком“...”, — йдеться в ухвалі суду.
Зазначається, що ухвала суду “оскарженню не підлягає й набирає законної сили негайно та підлягає безумовному виконанню”.
Таким чином суд задовольнив клопотання Фонду державного майна України, який просив скасувати раніше накладений арешт.
Нагадаємо, 12 грудня 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Києва від 19 жовтня 2017 року справі щодо розірвання договору купівлі-продажу акцій ВАТ “Укртелеком” та апеляційну скаргу ТОВ “ЕСУ” — без задоволення. Таким чином “Укртелеком” повернеться в державну власність.