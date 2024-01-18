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Суд сегодня не будет избирать меру пресечения Гринкевичам

Киев  •  УНН

18 январь 2024, 14:37  •  8566 просмотра

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Суд сегодня не будет рассматривать вопрос об избрании меры пресечения львовским бизнесменам Игорю Гринкевичу и его сыну Роману.

Суд сегодня не будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и его сыну Роману. Об этом сообщил в суде прокурор специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора Александр Левчук, передает УНН.

Подано три ходатайства об избрании меры пресечения в отношении трех подозреваемых в уголовном производстве, среди которых Гринкевичей нет. Сегодня рассмотрение меры пресечения в отношении последних не планируется в Печерском суде Киева

- сказал Левчук в суде.

Сегодня планируют рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения только другим трем задержанным по делу о схемах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн.

Речь идет о трех руководителях подконтрольных Игорю Гринкевичу компаний.

Добавим

В Государственном бюро расследований заявляли, что ожидают, что суд сегодня изберет меру пресечения львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу.

Дополнение

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

17 января Офис Генпрокурора сообщал УНН, что правоохранители устанавливают местонахождение Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.

Игорь Гринкевич имеет статус подозреваемого и по другому делу - о попытке дать взятку. 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Сейчас он находится под стражей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Суд сьогодні не обиратиме запобіжний захід Гринкевичам
Court will not choose a measure of restraint for Hrynkevych today
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