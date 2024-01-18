Суд сегодня не будет избирать меру пресечения Гринкевичам
Киев • УНН
Суд сегодня не будет рассматривать вопрос об избрании меры пресечения львовским бизнесменам Игорю Гринкевичу и его сыну Роману.
Суд сегодня не будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и его сыну Роману. Об этом сообщил в суде прокурор специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора Александр Левчук, передает УНН.
Подано три ходатайства об избрании меры пресечения в отношении трех подозреваемых в уголовном производстве, среди которых Гринкевичей нет. Сегодня рассмотрение меры пресечения в отношении последних не планируется в Печерском суде Киева
Сегодня планируют рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения только другим трем задержанным по делу о схемах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн.
Речь идет о трех руководителях подконтрольных Игорю Гринкевичу компаний.
Добавим
В Государственном бюро расследований заявляли, что ожидают, что суд сегодня изберет меру пресечения львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу.
Дополнение
17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.
17 января Офис Генпрокурора сообщал УНН, что правоохранители устанавливают местонахождение Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.
Игорь Гринкевич имеет статус подозреваемого и по другому делу - о попытке дать взятку. 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Сейчас он находится под стражей.
Суд сегодня не будет избирать меру пресечения Гринкевичам
Суд сегодня не будет рассматривать вопрос об избрании меры пресечения львовским бизнесменам Игорю Гринкевичу и его сыну Роману.
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