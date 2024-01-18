У ДБР очікують, що суд сьогодні обере запобіжний захід Гринкевичу
Київ • УНН
Державне бюро розслідувань (ДБР) очікує сьогодні на судовий розгляд справи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють в оборудці з військовим одягом на 1 мільярд гривень. Гринкевичу також висунуто підозру у спробі дати хабар у 500 тисяч доларів.
У Державному бюро розслідувань очікують, що сьогодні суд обере запобіжний захід львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який є підозрюваним у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону у четвер, передає кореспондент УНН.
Сьогодні ДБР очікує, що їм буде обрано запобіжний захід. Тим, кому оголосили вчора підозру й затримали відповідно
Сап'ян зазначила, що Гринкевич отримав вчора ще одну підозру в СІЗО, адже перебуває там за підозрою у наданні хабаря в 500 тис. дол.
Трансляція засідання щодо обрання Гринкевичу запобіжного заходу буде на сторінці УНН у Facebook.
Доповнення
17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.
17 січня Офіс Генпрокурора повідомляв УНН, що правоохоронці встановлюють місцеперебування Романа Гринкевича для обрання йому запобіжного заходу.
Ігор Гринкевич має статус підозрюваного й у іншій справі - про спробу дати хабар. 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження. Наразі він перебуває під вартою.