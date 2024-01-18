В ГБР ожидают, что суд сегодня изберет меру пресечения Гринкевичу
Киев • УНН
Государственное бюро расследований (ГБР) ожидает сегодня судебного рассмотрения дела львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого подозревают в сделке с военной одеждой на 1 миллиард гривен. Гринкевичу также выдвинуто подозрение в попытке дать взятку в 500 тысяч долларов.
В Государственном бюро расследований ожидают, что сегодня суд изберет меру пресечения львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, который является подозреваемым по делу о схемах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.
Сегодня ГБР ожидает, что им будет избрана мера пресечения. Тем, кому объявили вчера подозрение и задержали соответственно
Сапьян отметила, что Гринкевич получил вчера еще одно подозрение в СИЗО, ведь находится там по подозрению в предоставлении взятки в 500 тыс. долл.
Дополнение
17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о схемах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.
17 января Офис Генпрокурора сообщал УНН, что правоохранители устанавливают местонахождение Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.
Игорь Гринкевич имеет статус подозреваемого и по другому делу - о попытке дать взятку. 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Сейчас он находится под стражей.
В ГБР ожидают, что суд сегодня изберет меру пресечения Гринкевичу
Государственное бюро расследований (ГБР) ожидает сегодня судебного рассмотрения дела львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого подозревают в сделке с военной одеждой на 1 миллиард гривен. Гринкевичу также выдвинуто подозрение в попытке дать взятку в 500 тысяч долларов.
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