Суд сьогодні не обиратиме запобіжний захід Гринкевичам
Київ • УНН
Суд сьогодні не розглядатиме питання про обрання запобіжного заходу львівським бізнесменам Ігорю Гринкевичу та його сину Роману.
Суд сьогодні не буде розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу та його сину Роману. Про це повідомив у суді прокурор спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора Олександр Левчук, передає УНН.
Подано три клопотання про обрання запобіжного заходу відносно трьох підозрюваних у кримінальному провадженні, серед яких Гринкевичів немає. Сьогодні розгляд запобіжного заходу щодо останніх не планується в Печерському суді Києва
Сьогодні планують розглянути клопотання про обрання запобіжних заходів лише іншим трьом затриманим у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн.
Ідеться про трьох керівників підконтрольних Ігорю Гринкевичу компаній.
Додамо
У Державному бюро розслідувань заявляли, що очікують, що суд сьогодні обере запобіжний захід львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу.
Доповнення
17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.
17 січня Офіс Генпрокурора повідомляв УНН, що правоохоронці встановлюють місцеперебування Романа Гринкевича для обрання йому запобіжного заходу.
Ігор Гринкевич має статус підозрюваного й у іншій справі - про спробу дати хабар. 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження. Наразі він перебуває під вартою.