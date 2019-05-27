Суд по увольнению главы КСУ Шевчука назначен на 11 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Окружной административный суд города Киева проведет подготовительное заседание по увольнению Станислава Шевчука с должности судьи Конституционного суда Украины 11 июня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 11 июня подготовительное заседание по делу об увольнении Станислава Шевчука с должности судьи Конституционного суда Украины", - указали в суде.
В то же время, как указано, суд обязал ответчика - КСУ - подать в суд все материалы, которые были или должны быть быть приняты ими во внимание при принятии решения об увольнении Станислава Шевчука. Также ОАСК истребует надлежащим образом заверенные копии стенограмм заседаний КСУ за 14 мая 2019 года.
В суде отметили, что Станислав Шевчук просит суд признать противоправными действия Конституционного суда Украины о его увольнении с должности судьи КСУ. Кроме этого, истец просит признать противоправным и отменить постановление Конституционного суда Украины, принятого 14 мая о его увольнении с соответствующей должности судьи.
Напомним, 14 мая голове КСУ Шевчуку выразили недоверие, после чего уволили его с должности судьи КСУ.