Суд щодо звільнення голови КСУ Шевчука призначили на 11 червня

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження та призначив на 11 червня підготовче засідання у справі щодо звільнення Станіслава Шевчука з посади судді Конституційного суду України", - вказали у суді.

Водночас, як вказано, суд зобов’язав відповідача - КСУ - подати до суду всі матеріали, що були або мали бути взяті ними до уваги при ухваленні рішення про звільнення Станіслава Шевчука. Також ОАСК витребовує належним чином засвідчені копії стенограм засідань КСУ за 14 травня 2019 року.

У суді зазначили, що Станіслав Шевчук просить суд визнати протиправними дії Конституційного суду України щодо його звільнення з посади судді КСУ. Окрім цього, позивач просить визнати протиправною та скасувати постанову Конституційного суду України, що була ухвалена 14 травня про його звільнення з відповідної посади судді.

Нагадаємо, 14 травня голові КСУ Шевчуку висловили недовіру, після чого звільнили його з посади судді КСУ.