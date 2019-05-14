Голові КСУ Шевчуку висловили недовіру
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Голові Конституційного суду України Станіславу Шевчуку виразили недовіру, повідомляє УНН з посиланням на ZN.UA.
За таке рішення проголосували більшість суддів. Водночас самого Шевчука на засіданні не було.
Більш того, сьогодні вранці на засіданні Палати КС Шевчук виступив проти розгляду висновку комісії з питань регламенту та етики щодо можливих порушень з його боку. Замість цього він запропонував розглянути питання щодо конституційності закону "Про очищення влади".
Цю пропозицію не підтримала більшість суддів, після чого Шевчук покинув засідання, а комісія перейшла до розгляду без його участі можливих порушень ним законодавства та суддівської етики.
Нагадаємо, 17 квітня Комісія КСУ з питань регламенту та етики затвердила висновок про наявність підстав для звільнення Шевчука з посади судді Конституційного Суду України у зв’язку з “вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим і систематичним нехтуванням своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України”.
Раніше УНН повідомляв, що Шевчуку відмовлено у візі до США.
Також нагадаємо, рідний брат Станіслава Шевчука Рулав Одд (Денис Шевчук) запідозрений у привласненні державних коштів.