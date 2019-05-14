Председателю КСУ Шевчуку выразили недоверие
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Председателю Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку выразили недоверие, сообщает УНН со ссылкой на ZN.UA.
За такое решение проголосовали большинство судей. В то же время самого Шевчука на заседании не было.
Более того, сегодня утром на заседании Палаты КС Шевчук выступил против рассмотрения заключения комиссии по вопросам регламента и этики относительно возможных нарушений с его стороны. Вместо этого он предложил рассмотреть вопрос о конституционности закона "Об очищении власти".
Это предложение не поддержало большинство судей, после чего Шевчук покинул заседание, а комиссия перешла к рассмотрению без его участия возможных нарушений им законодательства и судейской этики.
Напомним, 17 апреля Комиссия КСУ по вопросам регламента и этики утвердила заключение о наличии оснований для освобождения Шевчука с должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с "совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и систематическим пренебрежением своими обязанностями, несовместимо с статусом судьи Конституционного суда Украины".
Ранее УНН сообщал, что Шевчуку отказано в визе в США.
Также напомним, родной брат Станислава Шевчука Рулав Одд (Денис Шевчук) заподозрен в присвоении государственных средств.